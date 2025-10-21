オアシス来日を記念した特別上映展が開幕 1994年“初来日ライブ”映像を4Kで上映、スペシャルフィギュアも販売
オアシスの来日公演（10月25日、26日 東京ドーム）を記念した特別上映展『Oasis Film & Posters 1994／2025』が、東京・神保町のNew Galleryにて開催されている。
【写真】楽しみすぎる！オアシス16年振りの来日公演にSPゲストとして参加するアジカン
同展では、1994年9月14日に東京・渋谷CLUB QUATTROで行われたオアシスの“初来日・初ライブ”を記録した映像が、最新の4Kデジタルリマスター版として会場限定で上映されている。同公演は、デビュー作『Definitely Maybe』の日本盤発売（1994年9月8日）からわずか6日後に行われたもので、即日完売となった伝説的な一夜として知られている。
また会場では、オアシスの公式アートプロジェクト『Oasis Historic Gig Art Poster』の新作「TOKYO」をはじめとする3種類のポスターを展示・販売。「TOKYO」のデザインはコラージュアーティスト・河村康輔氏が手がけ、1994年の初来日ライブの衝動を視覚的に再構成している。さらに、河村氏がオアシスのロゴを素材に制作したオリジナルのコラージュ作品も展示されている。
あわせて、造形作家・NaO氏によるノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーの新作フィギュアも公開。ユニーク（一点もの）作品（55万円）およびエディション作品（各色50セット／6万6000円）は、会場およびNew Galleryのオンラインストアで数量限定販売中だ。
『Oasis Film ＆ Posters 1994/2025』は26日まで開催中。オアシスの歩みを辿るアートと記録映像が交錯する空間を体験できる。
■『Oasis Film & Posters 1994／2025』開催概要
会期：10月17日（金）〜10月26日（日）
会場：東京・神保町 New Gallery
開館時間：後1：00〜後8：00（最終入館 後7：30）
※10月25日、26日は前11：00〜後8：00（最終入館 後7：30）
