『まじかるちいかわ』とyamaがコラボ 疾走感のあるミュージックビデオが完成
イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品『まじかるちいかわ』とアーティスト・yamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」がYouTubeにて公開された。
【動画】ちいかわたちが“魔法少女”に変身する「マジカルシンドローム」MV
楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲「春を告げる」で鮮烈なデビューを飾ったSNS発のソロ・シンガー・yamaが担当。今回のために書き下ろされた「マジカルシンドローム」は、明るくてPOPな印象の中に、どこか少し切なさを感じる魔法のような楽曲になっている。
アニメーション制作を担当したのは、アニメ『タコピーの原罪』の制作を手掛け、今話題の新進気鋭のアニメスタジオENISHIYA。監督は、プリキュアシリーズで絵コンテ・演出を多数担当し、プリキュアシリーズ20周年記念作品『映画プリキュアオールスターズF』の監督などを務めている田中裕太氏。
キャラクターデザインは、テレビアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』や『カードファイト!! ヴァンガード overDress』のキャラクターデザインを務めた齊田博之氏が担当した。
本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、『ちいかわ』の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。また、日本で生まれ、今や世界中の人々に愛される『ちいかわ』。世界中のファンが楽しめるようYouTubeでは5言語の歌詞字幕付きで公開している。
さらに、本ミュージックビデオのテーマソングである「マジカルシンドローム」が各種音楽サービスにて22日午前0時から配信開始する。
【動画】ちいかわたちが“魔法少女”に変身する「マジカルシンドローム」MV
楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲「春を告げる」で鮮烈なデビューを飾ったSNS発のソロ・シンガー・yamaが担当。今回のために書き下ろされた「マジカルシンドローム」は、明るくてPOPな印象の中に、どこか少し切なさを感じる魔法のような楽曲になっている。
キャラクターデザインは、テレビアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』や『カードファイト!! ヴァンガード overDress』のキャラクターデザインを務めた齊田博之氏が担当した。
本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、『ちいかわ』の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。また、日本で生まれ、今や世界中の人々に愛される『ちいかわ』。世界中のファンが楽しめるようYouTubeでは5言語の歌詞字幕付きで公開している。
さらに、本ミュージックビデオのテーマソングである「マジカルシンドローム」が各種音楽サービスにて22日午前0時から配信開始する。