乃木坂46、新番組『のぎ鍋』放送決定 初回は遠藤さくら＆“誰か”が鍋トーク「謎多きタイプの子」
テレ東は、乃木坂46が出演する新番組『のぎ鍋』（毎週日曜 深0：45〜0：50）を11月2日から放送することを発表した。
同番組は、乃木坂46のメンバーが週替わりで“2人きり”になり、お鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組。「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リアルな会話が自然と見えてくる。まったり、ほっこり、心もお腹も温まる時間を届ける。
記念すべき初回の出演メンバーは、遠藤さくら。そして、一緒に鍋を囲むメンバーは放送をもって明かされる。
■遠藤さくら（乃木坂46） コメント
――今回の放送の見どころを教えてください。
2人でお鍋を食べるので、2人の関係性がすごく見えるんじゃないかなと思います。やっぱり、お鍋を囲んでるからこそ、いつも以上に緩んでる姿が見られるのも、見どころのひとつじゃないかなと。
――一緒に鍋を食べるメンバーはまだ秘密とのことですが、ヒントを教えてください。
私自身も「謎が多いね」って言われることが多いんですけど、今回の相手の子も、けっこう謎多きタイプというか、あんまり自分のことを語らない子なんです。でも、一緒にいるときのテンション感が、私とすごく似てるなって感じるメンバーです。
――最近6期生が入ってきたと思うのですが、6期生の中で一緒にお鍋を食べてみたいメンバーはいますか？
鈴木佑捺ちゃんです！今のところ、私が一番しゃべれてる後輩なんです（笑）。波長も合うし、穏やかで。のんびりした空気感がすごく心地よい子なので、一緒にお鍋を食べたら癒されそうだなって思います。
――最後に、番組を楽しみにしてる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
乃木坂のメンバーがお鍋を食べてるっていうだけでもう、かわいいのは確定してますし、普段なかなか聞けないような会話も、ちょっとのぞき見してるような感覚で楽しんでもらえると思います。よかったら、番組を見ながら一緒にお鍋を囲んでもらえたらうれしいです！
