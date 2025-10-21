フランシュシュ×SKE48のコラボ動画公開 本渡楓、熊崎晴香ら参戦「こんなアニメ初めて見ました」
劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』（24日公開）とショートドラマアプリ「BUMP」にて配信中の『IDOL OF THE DEAD〜あなたの隣は死にました〜』のスペシャルコラボ動画が解禁された。『ゾンビランドサガ』からはフランシュシュ1号・源さくら役の本渡楓、フランシュシュ2号・二階堂サキ役の田野アサミ、フランシュシュ5号・ゆうぎり役の衣川里佳が登場。SKE48からはTeam S・熊崎晴香、Team E・長谷川雅、13期研究生で佐賀県出身・桑原椿が参戦している。※桑＝桑の異体字
【動画】なにこれ？公開されたフランシュシュ×SKE48のコラボ映像
動画中、佐賀県出身の桑原が「佐賀の人は（『ゾンビランドサガ』のことを）みんな知っていて、ラッピングされた電車とかも見たことがあったのですごく嬉しいです」と満面の笑みをみせると、「佐賀県みんな本当に知ってる！？」と不安げな『ゾンビランドサガ』チーム。
そしてアイドル×ゾンビという異色の組み合わせを共通点に持つ2作品の魅力を深ぼるため、クイズ形式のゲームを実施。お互い作品のシーンを見てそのあとどんな展開になるのか予想するクイズを実施。アニメ『ゾンビランドサガ』からの1問目は第1期第1話冒頭の衝撃シーンが出題。トラックに跳ねられたさくらのシーンをみた熊崎は「こんなアニメ初めて見ました」と驚きの表情を浮かべ、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』から宇宙人との対決シーンが出題されると、『ゾンビランドサガ』の洗礼を受けた熊崎が見事大正解。
さらに、『IDOL OF THE DEAD〜あなたの隣は死にました〜』の１問目では、出題シーンにゾンビが映し出されるとフランシュシュは「うちらってこう見えているのかな？」と笑いを誘う場面や、迫力のある映像に「怖い！痛い！」と驚く様子も。クイズを通して2作品の魅力をたっぷりとお届けするスペシャルなコラボ動画となっている。
