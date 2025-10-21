¡ÖÍ§Ã£¤¬Íß¤·¤¤¡©¡×Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¤Ë¡¢Ç¤Î²ø°Û¤¬Í¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡©¡¿²ø°Û¤µ¤ó¤È²¶ ¡ÔÆõ¡Õ¡
¡Ø²ø°Û¤µ¤ó¤È²¶ ¡ÔÆõ¡Õ¡Ù¡Ê¤Õ¤Ë¡¦Ìµ9/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¡¡²½¤±Ç¤Î¥ß¥³¤Ï²ø°Û¤¬¸«¤¨¤ë¾¯Ç¯¤È½Ð²ñ¤¦¡£Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢°ú¤¼è¤é¤ì¤¿Àè¤ÇÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥³¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¸Î¤ËËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢²ø°Û¤¿¤é¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤È¥ß¥³¤ÏºÆ²ñ¤¹¤ë¡½¡½¡£¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¾¯Ç¯¤È²½¤±Ç¤¬·ë¤Ö²ÈÂ²¤Îå«¤ÎÊª¸ì¡Ø²ø°Û¤µ¤ó¤È²¶ ¡ÔÆõ¡Õ¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
