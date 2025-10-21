¹â»Ô¿·¼óÁêÁª½Ð¡¡±Ñ¡¦BBC¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤à¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡¢½÷À½é¤È¤Ê¤ëÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤à¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆ±Àº§¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤äÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÊÝ¼éÅª¤Ê¸«²ò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤ËÂÐ¤·¤Æ²ûµ¿Åª¤Ê»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤â½÷À½é¤Î¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î½ç°Ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÄã¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥¼¥³¡¼»æ¤Ï¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂçÉý¤Ë¸åÂà¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¯¸¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ¯¼£Åª¿®¾ò¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£