女優の高畑充希（33）とSixTONES松村北斗（30）が21日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、公開中）大ヒット御礼プラネタリウムイベントに登壇した。

同作は新海誠氏（52）による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。高畑はヒロインを演じた。

高畑は、グレーのオールインワンで登場。第1子妊娠中でもあり、ふっくらしたおなかもうかがえた。同作は10日に公開し、10日間で観客動員71万人、興行収入10億円を突破。作品の反響について、高畑は「友達や家族が見にいってくれて。静かな映画ですけど、普段激しい映画を観ている方も『心にすっと入ってきた』とか『心がが柔らかくなった』とかそういう感想を聞けて、良い作品に関われたなと思いました」と語った。

今イベントは映画のロケ地となった、多摩六都科学館にあるプラネタリウムドーム「サイエンスエッグ」で行われた。去年のちょうど1年前に同所でプラネタリウムで解説するシーンが撮影されたが、同所の撮影では子役に圧倒されたという。「みんなに『大御所』って呼ばれている男の子がいて。『今の何がダメだったの？俺ちゃんとやったし』って」と振り返り、奥山監督も「『そういうのが欲しいの？』って言われました」と子役の思い出で大盛り上がり。高畑は「かわいかったな〜」と懐かしみつつ、子役に圧倒されたことを明かした。

互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村）と篠原明里（高畑）の18年間にわたる人生を描く物語。