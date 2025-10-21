普段は呼んでも来ないツンデレ柴犬さん。飼い主さんの3日ぶりの帰宅には反応が違ったようで…？思わずニンマリしてしまう投稿は話題を呼び「喜び方かわいい♡」「こっちまで嬉しくなる」「良かったね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子の付き添い入院で３日ぶりに帰宅→普段は呼んでも来ない犬が…思わずニヤけてしまう『まさかのお出迎え』】

3日ぶりの帰宅に…！？

TikTokアカウント「naski0826」に投稿されたのは、飼い主さんと犬猫たちの再会シーン。息子さんの付き添い入院で3日ぶりに帰宅すると、柴犬の「甚八」くんと元保護猫の「ナスキー」ちゃんがさっそくお出迎えしてくれたそう。

まずは甚八くん、『おかえり！おかえり！』と感情が爆発し収集がつかない様子。対して猫のナスキーちゃんは飼い主さんの手の匂いを嗅いで本人確認！犬と猫とでこんなにもお出迎えの対応が異なるとは興味深いもの。

普段は呼んでも来ないのに！

飼い主さんが「じん！じーん！」と甚八くんの名前を呼ぶと、速攻で駆け寄ってきたといいます。ニッコニコの笑顔からは3日ぶりの再会を心から喜んでいる様子が伝わってきます。

普段は呼んでも来ないという柴犬さんらしい甚八くんなのに、いつもの塩対応とのギャップがたまりません…！

柴フェス開催♡

甚八くんの熱烈歓迎はなかなか終わりません。飼い主さんと目が合うとパッと姿勢を低くし、楽しそうにクルクル…まさに『柴フェス』ともいえるお祭りが開催されたそう。

フェスの最中に体をブルブル震わせたり、後ろ足でお顔を掻いたりする甚八くん。これは自分自身を落ち着かせるためのわんこ特有のサイン。嬉しくて仕方のない気持ちをなんとか抑えようとしているのかも…そう思うといじらしさで胸がいっぱいになります。

甚八くんの歓迎の舞を堪能できると思うと、会えない時間が長くてもへっちゃらですね♡

この投稿には「わんこの喜びようがもうｗｗ」「こっちまで嬉しくなっちゃう♡」「登場人物みんな可愛い！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「naski0826」には、甚八くんとナスキーちゃんの微笑ましい光景が投稿されていますよ。気になった方は覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「naski0826」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております