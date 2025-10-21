Instagramに投稿されて話題となっているのは、2頭の大型犬による激しすぎるお出迎え♡だいすきが溢れた結果、お姉さんに襲いかかっているような光景に！？投稿は記事執筆時点で544万回再生を突破し、「お出迎えっていうか、完全に襲われてるw」「これぞ！ゴルの醍醐味！」「幸せな光景ですね」などの声が寄せられました。

【動画：玄関を開けた女性→2匹の大型犬が『お出迎え』をして…もはや食べられている『激しいおかえりなさい』】

お姉さんが帰宅すると…

Instagramアカウント「ちあとひまわり(@cheer.himawari)」では、「ちあ」ちゃんと「ひまわり」ちゃんという2頭のゴールデンレトリバーによる賑やかな日常が投稿されています。

仲良しの姉妹コンビは、家族のことが大好き！この日もお姉さんが帰宅し玄関の扉を開けると……

お姉さんを玄関ドアへと追いやるほどの勢いでお出迎え！

ぐいぐいとドアの方へと押しやりながら熱烈な歓迎っぷりを見せたと思いきや、１頭がドアとお姉さんの間へと割り込み、もう１頭が背後から飛びかかり、ゴールデンレトリバーのサンドウィッチ状態に！

襲い掛かるような激しさに大爆笑！

さらに激しさは増していきます。なんと、奥から勢い余ってお姉さんに飛びかかった結果、なんと、お姉さんが玄関で転倒！

すると、ここぞとばかりに押し倒されてしまったお姉さんに駆け寄るひまわりちゃんとちあちゃん。お姉さんの上に馬乗りになり、さらなる「おかえりなさ～～～い！！！」の嵐！

これにご家族も「食べられてるん？」とツッコミ！歓迎を通り越して、食べられているようにすら見えるほどの激しさに大爆笑！

熱烈歓迎っぷりがSNSで話題に

一度は落ち着いたかに見えたひまわりちゃんとちあちゃんでしたが、なぜかもう一度、お姉さんの元へと戻ってきて、再び押し倒し歓迎！お姉さんに会えた喜びが止まらない２頭なのでした♪

あまりにも激しすぎるお出迎えの様子は、 Instagramに投稿されるとあっという間に540万回再生を突破する勢いで話題に！

コメント欄には「お出迎えっていうか、完全に襲われてるw」「これぞ！ゴルの醍醐味！」「幸せな光景ですね」と声が寄せられ、多くの人がその勢いの良さを微笑ましく思ったようです。

Instagramアカウント「ちあとひまわり」では、今回ご紹介したゴールデンレトリバーの姉妹・ひまわりちゃんとちあちゃんの日常を垣間見ることができます。

元気いっぱいな２頭の楽しく賑やかな日常は、見ているだけで元気をもらえるエネルギーを感じるはず！気になる方は、ぜひ他の投稿も覗いてみてくださいね。

ひまわりちゃん、ちあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ちあとひまわり(@cheer.himawari)」さま

