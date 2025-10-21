ジャガちゃんが2歳になった記念に、メープルちゃんとシロップちゃんがジャガちゃんと初めて対面した日からこれまでをまとめてみたという飼い主さん。一緒に成長し歳を重ねてきた2年間の軌跡が、あまりにも感動的だと反響を呼びました。

「素敵」「可愛い」と評判となり、2万回以上再生されています。

【動画：産まれたばかりの赤ちゃんが『犬たちと一緒に育った』結果…素敵すぎる『２年間の軌跡』】

ジャガちゃんの傍にはいつも2匹の姿が

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『ami._.maple.syrup』へ投稿された、ポメラニアン姉妹「メープルちゃん」「シロップちゃん」と、妹「ジャガちゃん」が一緒に過ごしてきた2年間の軌跡です。

ジャガちゃんが2歳になった記念にと、これまでの2年間をまとめてみることにした飼い主さん。すると、思わず作りながら泣いてしまうほど、想いがたくさんつまったものに仕上がったといいます。

増えていく思い出

初対面の時は、初めて見る赤ちゃんにびっくりした様子でよく吠えていたというメープルちゃんとシロップちゃん。でも一緒に過ごしているうちに慣れて、ジャガちゃんの甘いミルクの香りをよく嗅いでいたのだとか。

最初は近からず遠からずだった距離もだんだん近づいても平気になり、バウンサーに乗るジャガちゃんを見に行ったりドッグランへ遊びに行ったりと、一緒に過ごした思い出が少しずつ増えていったのだそう。

これからも仲良く一緒に…

最初は寝てばかりで小さかったジャガちゃんもいつの間にか大きく成長し、しっかりと歩き、お喋りもできるようになりました。それでも傍には変わらず、メープルちゃんとシロップちゃんの姿が。

ジャガちゃんの成長とともに、歳を重ねてきたメープルちゃんとシロップちゃん。一日でも元気に長生きをして、これからもたくさんの思い出を一緒に作り、ジャガちゃんの大きくなった姿を見て欲しいと願う、飼い主さんなのでした。

この投稿へは「素敵」「こっちまで幸せ気分になりました」「可愛いぃ」など、幸せな時間がたくさん詰まった宝物のような2年間に感動した視聴者から、コメントと多くのいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『ami._.maple.syrup』では、ポメラニアン姉妹「メープルちゃん」「シロップちゃん」のお茶目で可愛い姿や、妹の「ジャガちゃん」との仲の良い姿など、見るだけで心がほっこりして笑顔になれるような日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ami._.maple.syrup」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。