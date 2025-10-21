【台風情報】台風24号(フンシェン)は今どこに？ 最新のルートを気象台公表データで詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月21日18時45分発表 気象庁
21日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度40分 (17.7度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ 南西 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
22日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
22日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経109度35分 (109.6度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
23日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経108度00分 (108.0度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
24日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯14度35分 (14.6度)
東経107度10分 (107.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2241527?display=1