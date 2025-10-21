乃木坂46矢久保美緒（23）が21日、グループ卒業を自身のブログで発表した。

「皆さまにご報告があります。40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します」と報告。グループの公式サイトも更新され、「40thシングルが最後に参加するシングルとなり、2025年12月31日に乃木坂46を卒業いたします」と発表した。

活動7年目の決断。「メンバーを見送るたびに、自分にもいつかその日が来るのかな と思いながらも、どこか現実味がなくて、遠いことのように感じていました」としつつ、「でも、その日は本当に来るんですね」と感慨を込めてつづった。

卒業後についても言及した。「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します」とファンに約束。「今日まで夢をみているような時間でした。最後の日まで、この夢を存分に味わいます」と決意を記した。

矢久保は18年に坂道合同オーディションに合格し、グループ4期生として活動をスタート。今年、明学大を卒業したことを報告していた。

4期生の卒業は北川悠理、早川聖来、清宮レイ、掛橋沙耶香に続いて5人目。