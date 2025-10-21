日本ハム・清宮幸太郎内野手が２０日、自身のインスタグラムを更新。勝てば日本シリーズ進出が決められた同日のソフトバンク戦に敗れ、「まじで悔しい。本当に勝ちたかった。もっともっと強くなります。ホークス絶対日本一なってください。」とつづった。

ファンが感銘を受けたのは、昨年限りで現役を引退した前ソフトバンクの和田毅氏、日本ハム・伊藤大海、郡司裕也、野村佑希らが「いいね！」する中、ソフトバンクと頂上決戦で対戦することになった阪神・佐藤輝明内野手もこの投稿に対して「いいね！」したことだ。

ネットでは「サトテル、ソフトバンクの日本一を願ってるきよみーの投稿にいいね！するって男だねぇ」「普通悔しくなって、いいね！しないよね。器デカい」「これにいいね！するテルが素敵」「ますます日本シリーズが楽しみになってきた」といった反応が寄せられた。

佐藤輝は清宮の１学年上。今年のオールスターではホームラン競争の準決勝で対決。先攻で６本塁打した佐藤輝に対し、後攻の清宮が７本塁打を放って勝利。対決後には熱い抱擁を交わし、互いの健闘をたたえ合うといったシーンが繰り広げられた。