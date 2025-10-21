トキハは子会社のトキハインダストリーの全株式をイオン九州に譲渡することで基本合意したと発表しました。

【写真を見る】トキハインダストリー全株式をイオン九州へ譲渡 利用客「初めて知った。ここに残ってほしい」 「今まで通リでいてくれたら」店名・サービスは継続

百貨店事業を営むトキハはトキハインダストリーの株式を100%所有していますが、21日、全株式を総合スーパーなどを九州で展開するイオン九州に譲渡する基本合意書に締結しました。譲渡金額については発表されていません。

株式譲渡の背景として、近年のスーパーマーケット業界での価格や顧客サービスの面で競争が激化していることに加えて、今年3月にはサイバー攻撃の被害を受けたことからその対策としてイオン九州のノウハウや経営資源を活用することが必要と判断したことがあげられています。

トキハインダストリーは1970年に設立され、71年に明野センターがオープンしました。

2006年にはあけのアクロスタウンにリニューアル。2007年にはフレスポ春日浦をオープンするなど、現在、県内で23店舗を展開しています。

店名・ロゴマーク変わらず、トキハカードや双葉会などの利用は従来通リ

今回の株式譲渡ではトキハインダストリー・アテオの店名やロゴマークに変更はなくトキハカードや双葉会、ルッチャ、トキポなどもこれまで通り利用できるということです。

（堀公一記者）「イオン九州へ株式譲渡されることになったトキハインダストリーですあけのアクロスタウンは通常通り営業していますが、県内を代表するスーパーだけに今回の株式譲渡に利用客からは驚きの声があがっています」

（利用客）「知りません。初めて知った。私はここが大好きでここに残ってほしいそれだけは」「新しいお店が入ってくれたらいいかなと思います」「今まで通りでいてくれたらそれでいい」

トキハインダストリーの2024年2月期の売上高は316億円で従業員数は10月現在で1467人となっています。株式譲渡の時期は来年1月末を予定していて、譲渡後も従業員はそのまま雇用されるということです。