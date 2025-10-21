年末年始のくつろぎを彩る「オールドパー」、オリジナルグッズつき限定セットが登場
スコッチウイスキーの「オールドパー」は、10月21日、年末年始のくつろぎの時間を豊かにするオリジナルバーツール付きギフトパックを「オールドパー シルバー」から数量限定で発売する。
オールドパー シルバー(左)とオールドパー 12年(右)
ギフトパックでは、「オールドパー シルバー」と30ml定量のオリジナルのポアラーをセットにして販売。全国の百貨店およびスーパーマーケットにて取り扱う。
ブランドロゴ入りオリジナルポアラー
さらに11月中旬からは、「オールドパー 12年」と販売店によって異なるオリジナルアイテムをセットにした「オールドパー 12年 ギフトパック」を販売。成城石井各店舗では木製コルクコースター、コスモス薬局各店舗ではボトルストッパー、ドン・キホーテ各店舗では杉コースター、そしてビック酒販の各店舗ではオリジナルジガーがついてくる。
「オールドパー シルバー ギフトパック」は3,650円、「オールドパー 12年 ギフトパック」は6,100円で販売する。
木製コルクコースター(90mm×90mm)
ボトルストッパー(高さ99mm)
杉コースターA(上)、B(下)(80×80×5mm)
オリジナルジガー(30ml/15ml)
