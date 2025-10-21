菜々緒、ロサンゼルスで圧巻美脚際立つショーパンコーデ「ほぼ脚」「異次元スタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、21日に更新された。撮影風景の動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】菜々緒、LAでの美脚コーデに釘付け
投稿では「今年もスケッチャーズのCM撮影を行いました」と報告。撮影はスケッチャーズ本社のあるロサンゼルスで行われた。ショートパンツを始めとする様々な衣装に身を包んだ菜々緒の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「美しすぎる」「ほぼ脚」「完璧」「似合いすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菜々緒、LAでの美脚コーデに釘付け
◆菜々緒、ロサンゼルスでのCM撮影を報告
投稿では「今年もスケッチャーズのCM撮影を行いました」と報告。撮影はスケッチャーズ本社のあるロサンゼルスで行われた。ショートパンツを始めとする様々な衣装に身を包んだ菜々緒の姿が収められている。
◆菜々緒の美脚に反響
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「美しすぎる」「ほぼ脚」「完璧」「似合いすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】