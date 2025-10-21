乃木坂46弓木奈於、美肩チラリオフショルコーデ披露「華奢で綺麗」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】乃木坂46の弓木奈於が21日、自身のInstagramを更新。オフショルダーで美しい肩を披露した。
【写真】弓木奈於、華奢な美肩披露
同日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる7時〜）に出演する弓木は「是非よろしくお願いします」と告知。投稿では、白のオフショルダートップスを着こなし、ほっそりとした肩を披露していた。
この投稿にファンからは「華奢で綺麗」「憧れのスタイル」「オフショル似合う」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
