高畑充希、第1子妊娠中で「死ぬほど眠い」私生活で頑張っていること明かす【秒速5センチメートル】
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の高畑充希が21日、多摩六都科学館にて行われた映画「秒速5センチメートル」大ヒット御礼プラネタリウムイベントに、主演のSixTONES松村北斗、奥山由之監督とともに出席。妊娠中の生活を明かした。
【写真】妊娠中の高畑充希、ふっくらお腹披露
劇中にも登場する重要なモチーフ・多摩六都科学館のプラネタリウムにて開催された同イベント。周囲からの反響について、高畑は「友達とか家族も観に行ってくれて、メールくれたりとかして。どちらかというと結構静かな映画なので、普段派手な映画が好きな方とかには刺さらないかな、とも思ってたんですけど、わりと激しい映画を観てる方も『心の中にスッと入ってきた』とか『心が柔らかくなった』とか、そういう風な感想のメールをいただいて、良い作品に関われて良かったなと思いました」と語った。
7月16日に第1子の妊娠を発表した高畑。今頑張っていることを問われると「妊婦なので、もうずっと死ぬほど眠い（笑）。だから今も頑張って起きています」と明かし「あと、むくむのでゴキブリ体操（をやってる）。とにかく元気に過ごせるように」といい「起きてるだけでも偉いと思って自分を褒めて生きてます」と日々の生活を明かした。
「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的なヒット作を生み出してきた新海誠監督の劇場アニメーション「秒速5センチメートル」（2007年）。松村主演の本作は新海監督の初実写化公開作品となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高畑充希、妊娠中で「死ぬほど眠い」
◆松村北斗主演「秒速5センチメートル」
