「to break someone’s heart」の意味は？失恋に対して使うフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to break someone’s heart」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（人の）心を打ち砕く」でした！
直訳は「人の心を壊す」。
多くの場合は恋人との失恋に対して使います。
家族やとても親しい友だちに酷く裏切られた気分となった場合でも使うことができますよ。
「I know you like him, but please be careful. I don’t want you to get your heart broken.」
（好きってわかってるけど、気をつけて欲しい。失恋して欲しくない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部