ダンロップの次世代商品のヒントがたくさん！？ 住友ゴム工業の「Japan Mobility Show 2025」ブースは過去〜現在〜未来が分かる展示に

次世代タイヤの未来像も紹介

住友ゴム工業は、10月30日から11月9日（一般公開は10月31日から）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される｢Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー・JMS2025）｣に、DUNLOP（ダンロップ）ブースを出展すると発表しました。

Japan Mobility Show 2025「DUNLOP（ダンロップ）」ブースのイメージ

JMS2025のダンロップブースでは、「R.I.S.E.（Rubber／Resilience／Reliable, Innovation, Solution, Evolution）」をテーマに、住友ゴム工業の長期経営戦略「R.I.S.E. 2035（ライズ ニーゼロサンゴ）」をビジュアル化し、同社独自技術であるアクティブトレッドとセンシングコアをかけ合わせた次世代タイヤの未来像を紹介するとのことです。なお「R.I.S.E. 2035」では、同社が目指す姿として「ゴムから生み出す“新たな体験価値”をすべての人に提供し続ける」ことを掲げています。

【画像】「自動車タイヤ国産第一号」も展示！ JMS2025「ダンロップ」ブースのイメージを見る（7枚）

また同ブースでは、プレミアムスポーツタイヤ、大外径オフロードタイヤ、モーターサイクル用タイヤなど将来のDUNLOP製品に対する期待とワクワクが感じられる展示、サステナブル素材を使用したタイヤの展示も用意するとしています。

そのほかでは「ダンロップヒストリー」と題し、「自動車タイヤ国産第一号（レプリカ）」や「初代SP SPORT」のヒストリータイヤ、各コンセプトタイヤにつながる現行製品、スポーツ製品の展示を通して、ダンロップの過去と現在を紹介するとのことです。

ダンロップブースは、東京ビッグサイト西展示棟4階（西3ホール）、ブース番号W3203の予定です。