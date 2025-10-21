Photo: 神津文人

ナイキのロード用ランニングモデルは、反発性を重視した「ペガサス」、クッション性を重視した「ボメロ」、安定性を重視した「ストラクチャー」が三本柱。そして、各シリーズがアイコンモデルと、プラス、プレミアムの3モデルで構成されます（未発売のものもあり）。

Image: NIKE 各モデルにおけるそれぞれの立ち位置がわかる。

「ボメロ プレミアム」の発売に合わせて開催された、メディア向けの体験セッションに参加してきました。「ナイキ ボメロ プレミアム」は、ナイキの幅広いラインナップの中で、最高レベルのクッション性を備えたシューズ。

Image: NIKE 着想元となった反重力トレッドミル。

アスリートがパフォーマンス向上やリハビリテーションのために活用する反重力トレッドミル（空気圧を利用して下半身にかかる体重の負荷を軽減し、膝などの関節への負担を減らすことができる）から着想を得て開発されたそうです。“反重力トレッドミル”というワードだけでもなんだかワクワクしますね。

踵部の厚さは驚きの55mm！ 超厚底です

Photo: 神津文人 「ナイキ ボメロ プレミアム」29,700円（税込）

反重力トレッドミルを走るかのような、着地衝撃の小ささを目指した「ナイキ ボメロ プレミアム」。ソールの厚さは踵部が55mm、前足部が45mmと超厚底となっています（たとえば“厚底”と呼ばれるカーボンプレート搭載のレーシングシューズは、世界陸連の規定もあり厚さは40mm以下になります）。

ミッドソールには、ナイキのレーシングシューズでもお馴染みのズームX フォームを採用し、エア ズーム ユニットを前足部と踵部に搭載しています。エア ズーム ユニットとは、高圧のエアバッグ内に、きつく伸ばされた伸張性の高い特殊な繊維を閉じ込めたもの。足が地面に着地すると、その繊維が圧縮されて衝撃を緩衝します。そして、瞬間的に元の形状に復元することでエネルギーリターンを生むという仕組みです。

Photo: 神津文人 踵部と前足部に搭載されたエア ズーム ユニット。

「ナイキ ボメロ プレミアム」に搭載されているエア ズーム ユニットは厚さが10mm。このエア ズーム ユニットが内蔵型ではなく露出されていること、かつその前後にスペースがある構造を採用したことで、各ユニットがより大きく膨張・収縮し、エア ズーム ユニットのパフォーマンスが最大限に発揮されるのだそうです。

圧倒的な新感覚。ナイキの革新が体験できます

Image: NIKE まるで浮いているかのような新感覚。

実際に「ナイキ ボメロ プレミアム」を履いて走ってみると、今まで履いてきたランニングシューズ（筆者はそれなりに多くのシューズを履いてきたとは思うのですが）とは、全く違う新しさを感じることになりました。

着地衝撃を緩衝してくれるのは間違いないのですが、いわゆるハイクッションシューズのように着地時にグッと沈み込むわけでもなく（沈みこみ自体はあるんですがクッションを強調したモデルほどは大きくないんです）、ただフカフカしているわけでもありません。大きなエネルギーリターンによって、地面の硬さや着地衝撃を足が感じる前に次の一歩に進むような、そして常に地面が遠く、浮いているような感覚が得られます。

では、グラグラと不安定なのかというと、そんなこともありません。接地面積が広くとられているうえに、アウトソールのグリップ力がしっかりとしているからか、安定したスムーズな足運びが可能です。

日々のランニングを楽しくしてくれるシューズ

Image: NIKE デザインもライド感も新しい。

レースや強度の高いトレーニング後のリカバリーランや、体への負担を抑えながら距離を延ばしたいときに着用することを想定して作られた「ナイキ ボメロ プレミアム」。その使用感や使用シーンについて、パリ五輪の女子マラソンで6位入賞を果たした鈴木優花選手は次のようにコメントしています。

「ボメロ プレミアム」はホールド感が優しく、履き心地がすごくいいです。踵と前足部のエア ズーム ユニットがすごく弾むので、地面を無駄に蹴らなくてもふんわり走れるような感覚があります。また、クッショニングが柔らかくて気持ちよく走れるシューズなので、ジョグやリカバリーに適した一足です。

従来のシューズとは一線を画すライド感が味わえることに加え、履いてみたい、これで走ってみたいと思わせてくれるデザインも魅力でしょう。「ナイキ ボメロ プレミアム」があれば、走る頻度や距離が増えそうです。

