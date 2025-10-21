タレントで実業家の紗栄子さんは10月19日、自身のInstagramを更新。腹筋が際立つ圧巻スタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：紗栄子さん公式Instagramより）

タレントで実業家の紗栄子さんは10月19日、自身のInstagramを更新。美腹筋際立つ圧巻スタイルを披露しました。

「さえちゃん可愛い」

紗栄子さんは「久しぶりに仕事以外の時間に外に出て、 @ninoudeyukiko さんのエステに行って、ジムに行って、お買い物に行きました」とつづり、14枚の写真と3本の動画を載せています。ジーンズに黒シャツを羽織った姿やジャージ姿など、オフの姿を披露。1枚目では鍛え上げられた美しい腹筋をあらわにしています。オフを満喫したようです。

この投稿にファンからは、「カッコいいですね」「さえちゃん可愛い」「カッコいいコーデで素敵です」「このディーゼルの猫ちゃんバッグほしいやつーー」「リフレッシュですね」「いろんな形のメガネ持ってるんですね！スゴく似合ってる〜」「かわいい！もっと見たいです」と、絶賛の声が集まりました。

「最近の私たち」

紗栄子さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開しています。10月11日にも「最近の私たち」と、すてきなプライベートの姿を披露。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)