グラビアインフルエンサーとして活躍する人気TikToker・ときちゃんの2nd写真『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）に収録できず泣く泣くカットした写真で構成されたデジタル写真集『ときちゃんリミテッド！』がリリース。掲載カットが公開されました。



【写真】これ以上は無理？過激グラビに挑んだときちゃん

同デジタル写真集は、本編に収録しきれなかった“お蔵入りカット”で構成。全てアザーカットで、デジタル限定の写真集ということで、本家写真集より攻め攻めのえちえちカットを多数収録しています。タイトルの“リミテッド”の名にふさわしく、攻めた内容です。



目を引くのは表紙で、後ろ姿ですっぽんぽん。 女性らしいふくよかな肉付きで、丸みを帯びたヒップを見せつけます。誌面では、ハート型のニップレスビキニを着用し、乳首寸前まで見せつける刺激的なカットも。さらに金魚の絵が描かれたうちわで恥部を隠しながらも、カメラに向かって無邪気に微笑むショットなど、“えちえち度”全開です。タンクトップの襟を広げて汗ばみをチェックする自然体の瞬間や、階段に佇む清楚な表情など、過激さの中にも繊細な美しさが表現されています。



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、2nd写真集が扶桑社より発売 最新情報は@menmenman_39