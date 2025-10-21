「なぜハルヒT!?」小嶋陽菜、休日ショットに反響！ 「にゃんにゃんがハルヒT着て山岡家行く世界があるの」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】小嶋陽菜の休日ショットに反響
この投稿には、モデルでタレントの佐藤かよさんから「SOS団なの！？」とコメントが。また、ファンからは「なぜハルヒT!?」「にゃんにゃんがハルヒT着て山岡家行く世界があるのやばい」「こじはるが山岡家いたらラーメンどころじゃない」や「脚長すぎ」「スタイルいい〜」「いくつになっても可愛い！」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】小嶋陽菜の休日ショットに反響
「SOS団なの！？」小嶋さんは「休日はラーメンですね」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう..」と紹介したアニメTシャツとチェック柄のブルゾン、スリムなシルエットのジーンズを着用しています。脚の長さが際立っており、スタイル抜群です。また、小嶋さんは人気ラーメン店「山岡家」を訪れており、ラーメンを食べる様子は動画で公開しました。
「現代版クレオパトラ」9月23日の投稿では、赤いチェックのキャミソールにショート丈のデニムを合わせたコーディネートを披露した小嶋さん。露出した脚やデコルテがとても美しいです。ファンからは「現代版クレオパトラ」「こじはるちゃんのスタイル大好き」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)