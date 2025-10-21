¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤ÎÊì¤Ë!?¡×Âç²ÏÇÐÍ¥¤Èà¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼º§á¤«¤é13Ç¯¡Ä41ºÐ½÷Í¥à¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¡×
¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÈÈþµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡2012Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢41ºÐ½÷Í¥¤Îà¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÍ¥(²Æì¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹♡¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö4¿Í»Ò¶¡»º¤ó¤Ç¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë4»ù¤ÎÊì¡×¡Öº£41ºÐ¤Ê¤Î¡ª¡©»Ò¶¡4¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»³ÅÄ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü(42)¤Ï2012Ç¯3·î14Æü¤Ë·ëº§¡£14¡¢17¡¢20¡¢22Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®·ª¤Ï2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ç¼çÌò¡¦ËÌ¾òµÁ»þÌò¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£