»Ò¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÂç海¡Ê¤Ò¤í¤ß¡Ë¡×¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×!?¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¿åÂ²´Û¤¬°¦¾Î¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡¡Ì¾Á°Í³Íè¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë¤¢¤ë¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤Î¸ø¼°X¤¬20Æü¡¢º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î°¦¾Î¤ò¸øÉ½¡£¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¾Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¡ÖÂç海¡Ê¤Ò¤í¤ß¡Ë¡×¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×¡¢¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º£Ç¯¥Ñ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç海¡¢ÂçÁêËÐ¤ÇÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤ò·è¤á¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢º£·î13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤éÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤«¤Ê¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ú¤ó¤®¤ó¤Î¤¸¤«¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¡£¿·Æþ¤ê¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤ÏÌ¿Ì¾Í³Íè¤Î¥×¥íÌîµå¡¦ÂçÁêËÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂç³¤¤Ï¿å¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãË¢Î©¤Æ¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤¹¤ë¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ªÂç¤ÎÎ¤¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¾¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç海¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Ë¤¤¤«¤Í¤Ð¡Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£