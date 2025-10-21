「BTTF×AZUL カラーフロッキープルオーバー」（各7990円）　※価格は税込み

　「AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）」は、10月21日（火）から、公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボアイテムを、全国の店舗で発売する。

【写真】マーティのジャケットをイメージ！　おしゃれなコラボアイテム一覧

■公開40周年を記念した特別コラボ

　今回発売されるのは、作品の中で主人公のマーティ・マクフライが着用しているジャケットや、象徴的なモチーフをデザインに落とし込んだ「AZUL BY MOUSSY」ならではのスペシャルコレクション。

　ラインナップには、マーティのアイコニックなスタイルを再現した「MJFOXブルゾン」や、ドクの愛犬アインシュタインをモチーフにした「アインシュタインニット」など、アパレルアイテムがそろう。

　また、ファッションに取り入れやすい雑貨も用意。未来ファッションから着想を得て、虹色に輝く合成皮革素材を採用した「キャップ」や、「2WAYナップサック」が展開される。

　なお、「AZUL BY MOUSSY」オフィシャルECサイトでは、10月17日（金）から入荷連絡受付をスタートし、10月20日（月）より先行発売中だ。