『バック・トゥ・ザ・フューチャー』×「AZUL BY MOUSSY」がコラボ！ “マーティ”コーデがかなうブルゾンなど発売
「AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）」は、10月21日（火）から、公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボアイテムを、全国の店舗で発売する。
【写真】マーティのジャケットをイメージ！ おしゃれなコラボアイテム一覧
■公開40周年を記念した特別コラボ
今回発売されるのは、作品の中で主人公のマーティ・マクフライが着用しているジャケットや、象徴的なモチーフをデザインに落とし込んだ「AZUL BY MOUSSY」ならではのスペシャルコレクション。
ラインナップには、マーティのアイコニックなスタイルを再現した「MJFOXブルゾン」や、ドクの愛犬アインシュタインをモチーフにした「アインシュタインニット」など、アパレルアイテムがそろう。
また、ファッションに取り入れやすい雑貨も用意。未来ファッションから着想を得て、虹色に輝く合成皮革素材を採用した「キャップ」や、「2WAYナップサック」が展開される。
なお、「AZUL BY MOUSSY」オフィシャルECサイトでは、10月17日（金）から入荷連絡受付をスタートし、10月20日（月）より先行発売中だ。
