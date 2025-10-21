¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅç·ò»ÊCBO´üÂÔ¤Î°éÀ®Âç·¿Êá¼ê¤¬ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤ÇÂÎ¤ËÀÚ¤ì
ソフトバンク9－1オリックス（21日、生目第二）
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢À¹ÅçÎÇÂçÊá¼ê¡Ê21¡Ë¤¬2·³¤ÇÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²óÎ¢¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¡¢º£µ¨1·³¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¢ÅÄÎ°À®¤ÎÊÑ²½µå¤òº¸±Û¤¨¤Î¥½¥í¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾¾Í¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö´Å¤¤µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÂ¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¡¦¶½Æî¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È14°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÂç·¿Êá¼ê¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨3³ä2Ê¬4ÎÒ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î11ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï8»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨1³ä1Ê¬1ÎÒ¡£Ä¹ÂÇ¤â½Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡9·îÃæ½Ü¤«¤éÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¡£°Õ¼±¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢107¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï104¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¡Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÅØÎÏ¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¤½¤Î¾å¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊÑ²½µå¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀ¹Åç¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÂÎ¤ò¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ç¤¤ë¿Ê²½¤Î¾ì¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë