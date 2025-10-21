¡ÖµÈ¸¶±ê¾å¡×ÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤«¤é38Ç¯¡Ä¥¤¥ó¥É¤Ç´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿ÍÌ¾½÷Í¥à61ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä?¤½¤ì¤Ç¹ÔÆ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡61ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¾½÷Í¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì½ê¤âÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö61ºÐ¤ÎBirthday♡¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÂ¼¿¿Èþ¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Î´ÔÎñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ø¼«Ê¬¡Ù¤È²á¤´¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Îstage¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸á¸å°ì¤Ç¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ÎLesson¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ø´¨Àî¿À¼Ò¡Ù¤Ø¡£¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø´¨Àî¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¡Ø¿´¡Ù¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿À¼Ò¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª61ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¼ã¡¹¤·¤¤¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÇ¯Îð¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¶Ã¤¡×¡Ö¤¨¤§¡Á¡Á¡Á¡£¤º¤Ã¤È¿¿Èþ¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä?¤½¤ì¤Ç¹ÔÆ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌîÂ¼¤ÏµÈ¸¶Í·³Ô¤ËÀ¸¤¤¿½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»ËÂçºî±Ç²è¡ÖµÈ¸¶±ê¾å¡×(1987Ç¯)¤ÇÍåÀ¸Ìç²Ï´ß¤ÎÄ¹²°¤Ë½»¤à½÷ÏºŽ¥¤ª½Õ¤ò¹¥±é¡£ÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£