¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯9¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê21Æü¡¢À¸ÌÜÂèÆó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®4Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢»³ºêÂöËáÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£3²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Äê¤è¤êÁá¤¤½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÅÐÈÄ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Æó¥´¥íÊ»»¦¤Èº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢3¿Í¤Ç¹¶·â¤ò½ª¤¨¤¿¡£7²ó¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£7²ó¤Ë2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç»°¼ÙÈô¡¢¤µ¤é¤Ëº£µ¨1·³79»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÇþÃ«Í´²ð¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÏÅçº¬¡¦ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¹â½Ð¿È¤Ç¡¢3Ç¯²Æ¤ÎÅçº¬Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È8¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯7·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ºòµ¨¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2·³Àï¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦80¡£¥Á¡¼¥à°ì¤È¤Ê¤ë86²ó⅔¤È¤¤¤¦Åêµå²ó¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àî±Û±ÑÎ´Åê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥àÅý³ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö2·³¤Ë¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¾õÂÖ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ©µå¤ä¾¡Éé´ª¤Ê¤Éºòµ¨¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·³¡£¤Þ¤ÀÅê¤²¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡£Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë