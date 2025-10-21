¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¹â»Ô¿·ÁíÍýÃÂÀ¸¤òÎ©·û¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¡©¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤Î¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¡×¡ª¡©"±¦ÇÉ¤Î¿§"¤ò´í×ü¡¡¡Ö¹â»Ô»á¤ÏÊÙ¶¯²È¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä³ÕÎ½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï½÷À£²¿Í¤Ç¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡£±£°·î£²£±Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè£±£°£´ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÁíÍýÃÂÀ¸¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁÈ³Õ¤âÈ¯É½¡£¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Î¤æ¤¯¤¨¤ä¿·³ÕÎ½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ÈÆ±¶¿¤ÇÄ¹¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÉûÂç¿Ã¡×¡ÖÀ¯Ì³´±¡×¤Ë½÷À¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«
¡¡£±£°·î£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡£½°µÄ±¡¤Ç¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç£²£³£·É¼¤È²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿·Æâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¤Î´é¤Ö¤ì¤¬½Ð¤½¤í¤¦Á°¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤ËÁíÍý»ØÌ¾ÁªµóÄ¾¸å¤Î»¨´¶¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡½ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÄÔ¸µÀ¶Èþ»²±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¿Í¤¬¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤òÇË¤Ã¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹ñ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃË¤â½÷¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡½¹â»Ô»á¤«¤é°ÊÁ°¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ò³ÕÎ½¤ËÅÐÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö½÷À¤Î³ÕÎ½¤Ï£µ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²áµîºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ô¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤Ë¤â½÷À¤ò¤É¤ì¤À¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÉûÂç¿Ã¤Ë¤âÀ¯Ì³´±¤Ë¤â½÷À¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÄÔ¸µ»á¡Ö¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Ïº¬À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯²È¡×
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£ÅöÁª£±£°²ó¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸µ¼óÁê¤Ç¡ÈÅ´¤Î½÷¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡½¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ê¤É¤â°ìÀ¸·üÌ¿¼«Ê¬¤Ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º¬À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯²È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Û¤É¼¹Ç°¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤ï¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ïº£²ó¡¢¡Ø²¿¤¬²¿¤Ç¤âÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´íµ¡Ç÷¤ë·ÁÁê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¼¹Ç°¤ÎÎÏ¤ÇÁíÍý¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤âÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÔ¸µ»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÈÆ±¤¸ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£¹â»Ô»á¤Î£³Ç¯¸å¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏÀ¯ÅÞ¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¶¿¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ç¡¢À¯¼£·Ð¸³¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£²²óÌÜ¤ÎÁíºÛÁª¡Ê£²£°£²£´Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ë¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØÀ¶Èþ¤Á¤ã¤ó¤·¤ó¤É¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤é¤¢¤ó¤¿¤·¤ó¤É¤¤¤ä¤í¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î¹â»Ô»á¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤È¤·¤ÆÄÔ¸µ»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤äÀïÁè¤Ç¼Ò²ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤·ÂÐÎ©¤Ç¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÎÂÐÎ©¤äÊ¬ÃÇ¤Î¹ñ¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È±¦ÇÉ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¹ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¹¤ë¡¢À¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÊÝ¼é¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ì¹ñ¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«
¡¡¡½¡½¡½¹â»Ô¿·ÁíÍý¤ÏËÜÅö¤Ë»×ÁÛ¿®¾ò¤«¤é¡È¥´¥ê¥´¥ê¡É¤ÎÊÝ¼é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¤¿¤À¤·ÊÝ¼éÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¢¤ì¤À¤±¡ØÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ëº£Ç¯¤Ï»²ÇÒ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì¹ñ¤òÅý¼£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤ä¤Ï¤êÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï±¦ÇÉ¤Ç¤¢¤í¤¦¤Èº¸ÇÉ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤¬¹â»Ô¿·ÁíÍý¤¬°ìÈÖ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¶Ë±¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿À¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤Î·üÇ°¡½¡½¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¼¡×
¡¡À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÄÔ¸µ»á¡£·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíÍýÁª½Ð¤ÎÁ°ÃÊ¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤è¤ê¤â±¦ÇÉ¿§¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê·ûË¡¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¹â»Ô¿·ÁíÍý¤¬¤µ¤é¤Ë±¦·¹²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ä¤ÏÀ¯¸¢¤ÏÄ¹»ý¤Á¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡½µÕ¤Ë¤½¤Î°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤è¤¦¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡£Î¾ÅÞ¤Î¹ç°Õ½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢£±£²¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È£µ£µ¹àÌÜ¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø°ÂÊÝ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ëÀïÎ¬£³Ê¸½ñ¤ò²þÄê¤¹¤ë¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Ã¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÆâ³Õ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡£Àì¼éËÉ±Ò¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¼´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡ÈÀäÂÐ¾ò·ï¡É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿È¡¦Ì±¼çÅÞ¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤âµÄ°÷¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¿Í¤°¤é¤¤¤ÎµÄ°÷¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò¹ñ²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤ÇµÄ²ñÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤ÏµÄÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢µÄ°÷À©ÅÙ¤ä²¿¿Í¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¤¤¤¤«¤È³ÆÅÞÁ´¤ÆÆþ¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ë£µ£°µÄÀÊÈæÎã¤Çºï¸º¤¹¤ë¤ó¤À¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÏÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎµÄ²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌµ»ë¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¿·Æâ³Õ¤Î´é¤Ö¤ìÈ¯É½¡¡½÷À¤ÎÆþ³Õ¤Ï£²¿Í¤ÇÄÔ¸µ»á¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡ÄÔ¸µ»á¤¬ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Î´é¤Ö¤ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³Âç¿Ã¡§ÎÓË§Àµ»á
Ë¡Ì³Âç¿Ã¡§Ê¿¸ýÍÎ»á
³°Ì³Âç¿Ã¡§ÌÐÌÚÉÒ½¼»á
ºâÌ³Âç¿Ã¡§ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á
Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¡§¾¾ËÜÍÎÊ¿»á
¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡§¾åÌî¸°ìÏº»á
ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡§ÎëÌÚ·ûÏÂ»á
·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡§ÀÖÂôÎ¼Àµ»á
¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡§¶â»Ò¶³Ç·»á
´Ä¶Âç¿Ã¡§ÀÐ¸¶¹¨¹â»á
ËÉ±ÒÂç¿Ã¡§¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á
´±Ë¼Ä¹´±¡§ÌÚ¸¶Ì»á
¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¡§¾¾ËÜ¾°»á
Éü¶½Âç¿Ã¡§ËÒÌîµþÉ×»á
¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡§ÀÖ´ÖÆóÏº»á
¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¡§²«ÀîÅÄ¿Î»Ö»á
À®Ä¹ÀïÎ¬Ã´ÅöÂç¿Ã¡§¾ëÆâ¼Â»á
·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¡§¾®ÌîÅÄµªÈþ»á
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À³ÕÎ½¤Ï¡¢ÊÒ»³»á¤È¾®ÌîÅÄ»á¤Î£²¿Í¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡½È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·Æâ³Õ¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡££¶¿Í¤°¤é¤¤¤Ï½÷À¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÈÂè£²¼¡ËãÀ¸À¯¸¢¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¡Ø¹â»Ô¥«¥é¡¼¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¡½¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö»ä¤¬·üÇ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÉôÊ¬¤ò½÷À¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÃËÀ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¡¢ÇÉÈ¶¶Ñ¹Õ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡Ø½÷À¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È°ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î»ÙÇÛ¤Î¾å¤Ë¿ÀÍÁ¤È¤·¤Æ¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤·¤é¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹ñÌ±¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌ¤²ò·è¡£ÁíÍý¤ÎÂ¸µ¤â´í¤¦¤¤¡×
¡¡ÁíÍý»ØÌ¾¤ÈÁÈ³Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡¤Ï¹â»Ô¿·À¯¸¢¤¬Î×¤à¹ñ²ñÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡ÖÍè½µ¡¢ºÆÍè½µ¤°¤é¤¤¤«¤é¤ª¤½¤é¤¯»Ï¤Þ¤ëÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¹¶¤á¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±¤ä°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¹¶¤á¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡ÊÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¡¢´ðËÜÅª»ÑÀª¤òºÇ½é¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½÷À½é¤ÎÁíÍý¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë³ä¹çÌµÍý¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ë¡áÉôÊ¬¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø³«¤Î¾ì¤Ç½ÏµÄ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿À¯¸¢¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹â»Ô¿·ÁíÍý¤È°Ý¿·¤Î¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢½ÏµÄ¤È¸ø³«¤É¤³¤í¤«¾¡¼ê¤Ë¤É¤³¤«¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¾µÉþ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤òÂ¤·¤Æ¤â½°»²¤È¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤È¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤Îº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£»²µÄ±¡¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¹ñÌ±¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·èÃå¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËµÄ²ñ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤È¤«ÁíÍý¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¤±¤ÉÂ¸µ¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¤¦¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
