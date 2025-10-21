海の環境が変わったことで、これまであまり見かけなかった魚の水揚げ量が増えています。

【写真を見る】"高級かまぼこ" の材料「ワニエソ」がラーメンに！ 2つの高校がタッグを組み完成 食べた人からは大好評！（山形）

鶴岡市の高校生たちがこうしたあまり使われていなかった魚を活用したラーメンを作り、その試食会が行われました。

そのラーメンがこちら。出汁には「ワニエソ」という魚が使われています。

ワニエソは九州地方を中心に高級かまぼこの材料として使われる魚です。これまで庄内浜ではあまり見かけない魚でしたが、海洋環境の変化により５，６年前から、

庄内浜でも水揚げされるようになりました。

しかし、県内では水揚げ量が少なかったためそもそも活用されておらず、ワニエソは使い道があまりない、低未利用魚でした。

その一方で、庄内のラーメンに多いアゴだしに使うトビウオの漁獲量は減少しています。

今回、このワニエソをトビウオの代わりに使おうとタッグを組んだのが県立庄内農業高校と県立加茂水産高校です。

ラーメン店などの監修をうけながらおよそ半年をかけてラーメンを完成させ土曜日に試食会が開かれました。

■食べた人からは大好評！

麺は庄内農業高校で特別に作った小麦など３種類をブレンドした麺です。



食べた人「焼き干しの香りが強くて美味しい。臭みがないので、煮干しより食べやすい。煮干しが苦手な人でも、ワニエソなら食べやすいと思う」

食べた人「魚という感じがして美味しかった」

「上品な感じがする。自分は煮干しよりもこっちの方がいいと思う」

庄内農業高校３年 押井聖翔さん「自分たちが作ったラーメンにこんなに並んでもらえてうれしい。未利用魚なので、普段は味わえない魚を食べられるというので、レアなんだよというのをしっかり分かって欲しい」

高校生の作ったラーメンは土曜日限りでしたが、ワニエソを使ったラーメンは、今月３１日まで期間限定で庄内地域の１２のラーメン店で味わうことができるという事です。