「自分自身の未熟さを痛感、後悔の念を抱いています」不適切な行為で４試合出場停止の金子拓郎が謝罪。役員報酬の自主返納などクラブ独自処分も【浦和】
Jリーグは10月21日、浦和に所属する金子拓郎の出場停止処分を発表した。
10月18日に行なわれたJ１第34節の横浜F・マリノス戦（０−４）で、金子は後半のスタートから途中出場。終了間際の90＋１分、レッドカードを提示される。右サイドから仕掛け、相手にカットされてプレーが途切れた際、タッチライン際で副審の胸を小突き、この行為で退場となっていた。
規律委員会において処分内容が決定し、４試合の出場停止と罰金40万円。処分理由は、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、同選手の副審の胸部を押した行為は「審判員に対する反スポーツ的行為」に相当すると判断」とのことだ。
同日にクラブも報告し、独自処分を公表。金子には制裁金、代表取締役社長は役員報酬の10％を２か月間自主返納、スポーツダイレクターは月次報酬の10％を２か月間自主返納とした。また、金子本人より報酬の一部について自主返納の申し出があり、これを了承した。
クラブの公式サイトによる金子と堀之内聖スポーツダイレクターのコメントは以下のとおり。
【金子拓郎】
「この度は、私の試合における不適切な行為により、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
サッカーファミリー、そして浦和レッズの一員として、スポーツマンシップの精神を欠く行為をしてしまったことは、子どもたちをはじめとする人々の模範を示すべきプロサッカー選手として決して許されることではなく、自分自身の未熟さを痛感していますし、後悔の念を抱いています。
本日、Jリーグ規律委員会から４試合の出場停止処分が通達されました。この処分を真摯に受け止め、この出場停止期間中、自らの行動を深く見つめ直し、プロサッカー選手としての自覚と責任を再確認していきたいと思います。
二度と同じ過ちを繰り返さぬよう自分自身を律し、もう一度、応援してもらえる選手になれるよう精進して参ります。
改めまして、審判団の皆様、ファン・サポーターの皆様、チームメート、クラブスタッフ、対戦相手の横浜F・マリノス様など、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」
【堀之内聖SD】
「この度、金子拓郎がJリーグ規律委員会より４試合の出場停止処分を受けましたことについて、男子トップチームの責任者として深くお詫び申し上げます。
このような事態を招いてしまったことに対し、選手を司る立場として私自身、責任を感じております。先日クラブより発信させていただいた通り、いかなる理由があろうとも、競技を構成する一員である審判員へのリスペクトを欠く行為は断じて許されるものではありません。
本事案を厳粛に受け止め、選手教育の徹底および再発防止に努めるとともに、選手へのサポート体制の強化や、クラブ行動規範の再確認・徹底を進めて参ります。
今回、審判団の皆様、ファン・サポーターの皆様、対戦相手である横浜F・マリノス様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。今後とも浦和レッズへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」
なお、裁定が下ったことを受け、チーム活動から離脱していた金子は22日より復帰する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
