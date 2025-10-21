¡ÖÆ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¡×·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê ¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¡¡¸©Ì±¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¡¦³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¯
¡¡21Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê¤Î»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô ÁáÉÄÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ì±¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¤òÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡¢Âè104ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼óÁê¤Ï¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï¡¢ÁÈ³Õ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢21ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤Î¼óÁê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡£¶¦Æ¯¤¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤Ð¤«¤êÉéÃ´¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×
¡Ê50Âå½÷À¡Ú°åÎÅ´Ø·¸¡Û¡Ë
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¡ËÏ¢Î©¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸·¤·¤¤À¼¤â¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ê70ÂåÃËÀ¡ÚÌµ¿¦¡Û¡Ë
¡Ö´üÂÔ¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¤ÎÌäÂê¡£¸å²ó¤·¸å²ó¤·¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¹ñÌ±À¸³è¤òÄ¾·â¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ú²ñ¼Ò°÷¡Û¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£º£Æü¤â½Ð¿å¤«¤éÍè¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¶ì¤·¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢Æ£ºê ¹ä´´»öÄ¹¤¬¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¿·¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Æ£ºê¹ä´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×
½÷À½é¤Î¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤À¯¸¢¤Î·Á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Æ£ºê¹ä´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ûÀ¯»Ë¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë²è´üÅª¤Ê¤³¤È¡£º£Æü¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎò»Ë¤Î1¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Æ£ºê¹ä´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬µÄ°÷Äê¿ô¤Î²þÄê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ç·ëÅÞ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÍ¿ÅÞ¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÅÄÂåË§¼ù¼¯»ùÅç»ÔµÄ¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÂçºå¤òÃæ¿´¤Ë½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿À¯ÅÞ¡£º£¸å¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤Ê°Â¿´¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È12¤Î¹àÌÜ¤ÇÀ¯ºö¹ç°Õ¤·¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÅÄÂåË§¼ù¼¯»ùÅç»ÔµÄ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬12¹àÌÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ï¤â¤¦À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¯ºöÄó¸À¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê½Å¤¤¤³¤È¡×
¡¡26Ç¯´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¡£Ï¢Î©¤Ø¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸©À¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¦ ¾¾ÅÄ¹À¹§ ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë
¡Ö26Ç¯´Ö¡¢Ä¹¤¤´Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¤¤Ã¤Á¤êÀ°Íý¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¯¿ô°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¸©µÄ²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÌøÂåÉ½¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÁá¤¯¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¦ ÌøÀ¿»Ò ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¡£³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â²æËý¤·¤ÆÊë¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤éÁá¤¯À¯¼£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¦»°È¿±àµ±ÃËÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë
¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÁá´ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤ò¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Áá¤¯¹ñ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑÂÐºö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹ñÌ±¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Î»³¸ý ¹±ä°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¿ô¤Î°Õ¸«¤¬¹ñ²ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¡¢À§¡¹Èó¡¹¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£