高市新首相が挨拶まわり 新閣僚たちは意気込み
女性初の首相が誕生です。高市新首相はまもなく、新しい内閣を発足させます。顔ぶれが注目されたチーム高市。新閣僚たちが意気込みを語りました。
■高市新首相、最初の仕事は…
首相に選ばれた高市氏。最初の仕事は各党への挨拶まわり。
最大野党・立憲民主党。
立憲民主党 野田代表「国会での論戦」
高市新首相「楽しみにしております」
一時、首相候補として名前が挙がっていた国民民主党の玉木代表にも。
高市新首相「一緒に頑張りましょう」
国民民主党 玉木代表「私も協力しますから」
そして新たなパートナー、日本維新の会。
日本維新の会・吉村代表「総理就任おめでとうございます」
■新内閣、ライバルや女性議員ら起用
その後は首相官邸へ。憲政史上初めて誕生する女性の首相。早速、高市内閣発足へ。
新総務相 林芳正氏「どうぞよろしく。それでは今から行ってまいります」
総裁選を争ったライバルに、女性議員も起用。
新財務相 片山さつき氏「はい、行きます。この大事な時期に大変な船出の内閣ですから、言われたことはなんでもやります」
そして新入閣組も続々…
黄川田仁志氏「黄川田です。私の担務がはっきりしておりませんので教えていただけると…この時点では何をやるか分からない」
高市陣営側近の黄川田氏は沖縄北方担当相に。電話を待つ間、けん玉を披露した鈴木氏は農水相への起用が決まりました。
新農水相 鈴木憲和氏「責任感を持って諸課題に取り組みたい」
■首相指名…発表の瞬間
21日は日本政治の歴史が大きく動いた1日。21日朝、自民本部へ入った高市氏。報道陣に笑顔を見せると、議員の前でもやわらかな表情は健在。ただ、その後の挨拶では…
自民党 高市総裁「いよいよ首班指名選挙でございます。世の中に広がってしまっている不安を希望に変えていこうではありませんか」
引き締まった表情で呼びかけました。運命のときは午後1時…
衆議院 額賀福志郎議長「これより内閣総理大臣の指名を行います」
始まったのが日本の新たなトップを選ぶ首相指名選挙。投票総数の過半数、233票をとれば新たな首相が決まります。
「高市早苗くん、237」
発表の瞬間、深く息を吸い頭を下げた高市氏。
衆議院 額賀福志郎議長「高市早苗くんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」
第104代、初めての女性首相誕生となりました。
■新閣僚たちが意気込み
注目は、高市氏を支える新内閣。総裁に決まった際には“全員活躍”を掲げていましたが、その顔ぶれは…
高市新内閣となる18人。新入閣は10人となりました。一方で過去最多の5人を超えるか注目された女性閣僚は、高市氏本人をのぞき2人にとどまっています。さきほど、取材に応じた高市内閣の新閣僚たち。
小泉新防衛相「国家の防衛という国家存立の基本である崇高な任務を担うことになりました。（高市氏から）『農林水産大臣としてやってもらったけども、さらにスピード上げて力を入れて』と」
片山さつき新財務相「（高市氏は）『高市内閣になったら財務大臣は片山さつきです』と4回ぐらい言っている。だから私はむしろならなかったらどうしようと思っていて。国民に必要なものは、きちっとお渡しするというのが本来の財務省のミッションであります。本当に身の引き締まる思いでございます」
高市新内閣は21日夜、発足することになります。（10月21日放送『news every.』午後6時ごろ放送）