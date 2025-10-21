大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から横綱大の里らが搭乗した第１班が２１日、東京・羽田空港着の航空便で帰国。現地で“フライングモンキー”の愛称で人気を集めた幕内・翔猿（追手風）は、充実の表情を浮かべた。

３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。翔猿は現地の実況で「フライングモンキー」と紹介され、小兵ながら俊敏な取り口が人気を集めた。最終日まで優勝争いに絡み、殊勲賞を獲得した。

翔猿は“フライングモンキー”について「気に入っています」と話し、「海外の方には『フライングモンキー』と自己紹介したい。英語、また真剣に勉強しようかな」と笑顔で語った。

そして「相撲がこんなに人気で、海外ですごいと思った。こんなに応援してもらえるんだと、すごく元気になりました」と、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）に向けて追い風になったようだ。

現地の紅茶、エコバックをお土産に購入したという翔猿。１週間ぶりの帰国に「とりあえずお寿司か焼き鳥を食べたい。あっちにはあんまりないので米を食べたい。あと、お風呂に入りたいです」と話していた。

この日は八角理事長（元横綱北勝海）、関脇霧島らと帰国。相撲協会からの参加者は約１２０人で、２組に分かれて移動。横綱豊昇龍らは２２日に帰国する。