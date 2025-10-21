¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò½É¤¹¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹ - ¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥È¤ÎÄ¯Ë¾¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¤Î¸øÇ§¥â¥Ç¥ë
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¡Ë¸øÇ§¤Î¡Ö¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×¤È¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥È¤ÎÄ¯Ë¾¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡û¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¤¬Ç§¤á¤¿¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥¦¥ª¥Ã¥Á
º£²ó¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¸øÇ§ ¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢17À¤µª¥ª¥é¥ó¥À³¨²è¤Îµð¾¢¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÏÓ»þ·×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¤«¤éÀµ¼°¤ÊÇ§²Ä¤òÆÀ¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£²Á³Ê¤Ï5Ëü4,780±ß¡¢È¯Çä¤Ï10·î21Æü¡£
¡Ò¥»¥¤¥³¡¼¡Ó¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¸øÇ§¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥¦¥ª¥Ã¥Á
»þ·×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²½¾ÑÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë
¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ëÆÃÍ¤Î¡È¸÷¤ÎÉ½¸½¡É¤È¡ÈÀÅëí¤Ê¶õµ¤´¶¡É¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¾å¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥È¤ÎÄ¯Ë¾¡×¡¢²¼Éô¤Ë¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×¤Î¹½¿Þ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÎÉ½¸½¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿§Ä´¤ÎÃæ¤ËÃ¸¤¤¥´¡¼¥ë¥É¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¸÷¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥È¤ÎÄ¯Ë¾¡×¤Î7»þ10Ê¬¤ò¼¨¤¹¥¹¥Ò¡¼¥À¥àÌç»þ·×Åã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×¤ÎÍÌ¾¤Ê¡È¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¡É¤òÆâ±ß¤È¥Ù¥ë¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ËÍÑ¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Ë¤Ï¸÷µ±¤¯¾¯½÷¤Î°áÉþ¤Î¿§¤òÉ½¸½¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¿§¤È¤·¤¿¡£6»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡Ö¼ª¾þ¤ê¡×¤Î¿¿¼î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥í¥´¤òÇÛÃÖ¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥ó¡ÖMeer¡×¤È¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¹ï°õ¤·¡¢Àµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£38mm¤Î¥±¡¼¥¹·Â¤ÏÁõÃå¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ËÜ³×À½¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÃåÍÑ´¶¤Î¤è¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥Á»Å¾å¤²¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥È¤ÎÄ¯Ë¾¡×
¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×
(c)Royal Picture Gallery Mauritshuis, The Hague, Netherlands
Î¢¤Ö¤¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Î³ÑÅÙ¡×¤È¡ÖÀÅ¤±¤µ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿±¢±ÆÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¥¢¡¼¥È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î»þ·×µ»½Ñ¤ÈÈþ½ÑÅªÂ¤·Á¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¤À¡£
ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¥Ï¥¤¥¹Èþ½Ñ´Û¤ÎÇ§Äê¾Ú¥«¡¼¥É¤òÆ±º¡£¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
