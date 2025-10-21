タレントの明日花キララ（３７）が２１日、美容室向けヘアケアメーカー「ｂ―ｅｘ」の創業５０周年記念イベント「美ＩＧ ＢＡＮＧ！」に、スペシャルゲストの１人として登場した。

会場の東京・両国国技館には、美容師や美容学生、業界関係者ら約４０００人が集結。そんなプロたちを前に明日花は、有名ヘアサロンと組んで立ち上げたビューティーエンタメ施設「ＢｅＢ ＴＯＫＹＯ」と、ｂ―ｅｘ系列のヘアケアブランド「オルキデ」の限定コラボを発表した。

「この季節、クリスマスなんかもあるので、パートナーですとかご友人にプレゼントにもぴったりかなと思います」と、コラボ商品をＰＲ。明日花は近年、下着ブランドやカラーコンタクトレンズをプロデュースするなど、タレント業以外でもマルチに活動している。

自身はデニム地をあしらったドレス姿で登場。こちらも思い入れが詰まった衣装のようで「先日のパリコレで披露したドレスになります。デニムのドレスというのを昔から作りたくて、こちら念願のドレスとなりました」と満足げな表情だった。

後半のスペシャルステージでは、ヘアモデルたちとともにランウェイを歩き、まるでフランス人形のような雰囲気を醸し出していた。