ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤ÏàÈþ¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¥¤¥ó¥É»æ¤¬ÊóÆ»¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡ÖºÇ¤â¶¯¤¤»Ù¤¨¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÎò»ËÅªÂç³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò£¹¾¡£±ÇÔ¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤â£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·èÄê¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È£´¾¡¡££×£ÓÏ¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤Ï£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç£Í£Ì£Â»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï£±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ¡£Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÌö¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤Û¤ÉÌîµå¤¬À¹¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¤¥ó¥É¤ÎÂç¼ê»æ¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡×¡Ê±Ñ¸ìÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÅÄÃæ¿¿Èþ»Ò¤Î¸òºÝÇ¯É½¡§£Í£Ì£ÂºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÎøÊª¸ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²À¸³è¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÊóÆ»¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¸µÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡££²¿Í¤Ï»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤Ç½ã¿è¤Êå«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§¤«¤é£²£°£²£µÇ¯¤Ë¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÂº·É¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ê»Ù¤¨¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÄ¹½÷¤Î°é»ù¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£Æ±»æ¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¶¯¤¤»Ù¤¨¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÅÄÃæ¿¿Èþ»Ò¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢°¦¤ËÁû¡¹¤·¤µ¤äÃíÌÜ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·É°Õ¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿²º¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£