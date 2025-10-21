ナ・リーグ優勝決定シリーズを勝ち抜いたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。チームメートとの集合写真、シャンパンファイトの様子、そして愛犬デコピンの近影も披露した。

「ハロウィンの飾りと一緒に」

大谷選手は「4 more」（あと4つ）とメッセージを添えて、複数の写真を公開した。そのなかに、ベンチにちょこんと座る愛犬デコピンの姿もあった。

ベンチに座っているデコピンは、少し目をつぶって、眠そう（？）な表情だ。周囲には、ハロウィン仕様らしきかわいらしい人形、かぼちゃなどが置かれ、ハロウィンの雰囲気になっていた。

この投稿には、「デコ君少し眠そうですね」「デッちゃんかわいい」「ご主人さまを見ていたのかな」「デコピン最高」「デコピンくんもハロウィン」といったコメントが寄せられていた。

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦し4連勝。2年連続ワールドシリーズの進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦は、大谷選手が打っては3ホーマー、投げては7回途中無失点、10奪三振で勝利投手となるなど、「異次元」の活躍でシリーズMVPに輝いた。