欧州株　まちまち、独指数小安く、英仏指数はプラス圏推移
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 9423.54（+19.97　+0.21%）
独ＤＡＸ　　24212.60（-46.20　-0.19%）
仏ＣＡＣ40　 8219.26（+13.19　+0.16%）
スイスＳＭＩ　 12605.63（-29.39　-0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46867.00（-46.00　-0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6769.00（-4.75　-0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25281.25（-24.00　-0.09%）