欧州株 まちまち、独指数小安く、英仏指数はプラス圏推移
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 9423.54（+19.97 +0.21%）
独ＤＡＸ 24212.60（-46.20 -0.19%）
仏ＣＡＣ40 8219.26（+13.19 +0.16%）
スイスＳＭＩ 12605.63（-29.39 -0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46867.00（-46.00 -0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6769.00（-4.75 -0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25281.25（-24.00 -0.09%）
