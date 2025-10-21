フランス・パリ在住のフリーアナウンサー・中村江里子（56）が、20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。南フランスにある別荘の子ども部屋や、プールのある広大な庭を披露した。

【映像】中村江里子の南仏別荘の応接室やプール付きの広大な庭（複数カット）

2025年10月8日に更新した動画では、1500年代に建てられたという別荘のルームツアーを公開。お酒を飲みながら、みんなで映画を見ている広々とした応接室や、前のオーナーから引き継いだ業務用キッチンなども紹介していた。

子どもが使用している建物披露

20日の更新でも、子どもたちが使っているという建物内の暖炉付きリビングや、色鮮やかなタイルがはられたバスルームを公開。「すごく昔かどうかはわからないけれども、やっぱりこういう美しいタイルを使った内装の技術とかすごいなと思う」と語っている。

さらに、緑で囲まれた庭にあるジェットバスやプールを紹介し、「1人でのんびり泳いでる人がいたりとか、こういうタイルの色とかも色々考えるのは大変だけど面白い」とコメント。

この動画には、「敷地が、小さな街ですね」「ホテル経営もできる規模ですね！」「ここで過ごせるお子様たち、羨ましいです」「アートと生活がナチュラルに同居しているのがとてもステキ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）