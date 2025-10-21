広瀬すずさん（左）、富士フイルム株式会社取締役副社長 イメージングソリューション事業部長 山元正人氏（中央）、お笑いコンビ3時のヒロイン 福田麻貴さん（右）／富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」より

富士フイルムは10月21日（火）、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay+」の新製品発表会を開催した。instaxシリーズで初となるセルフィーカメラを搭載したモデルとなる。

累計販売1億台突破、業績好調続く

富士フイルム株式会社取締役副社長 イメージングソリューション事業部長 山元正人氏

富士フイルム株式会社取締役副社長でイメージングソリューション事業部長の山元正人氏によると、2024年度におけるイメージングセグメント全体の売上高は前年比15.4％増の5,420億円、営業利益は同36.6％増の1,392億円となり、4年連続の増収増益を達成した。

2024年度イメージングセグメントの業績

2025年度第1四半期も売上高が前年同期比11.2％増、営業利益が同28.4％増と順調に推移しているという。

2025年度第1四半期 イメージングセグメントの業績

4月にはinstaxの累計販売台数が発売以来1億台を突破。2月には10万通り以上の表現を可能とする「instax WIDE Evo」を発売しているが、それに対応するワイドフォーマットフィルムは1月から8月のグローバル出荷実績が前年同期比約4割増となった。

20代後半から30代をターゲットに高級感重視

instax mini LiPlay+。カラーはサンドベージュとミッドナイトブルー

新発表の「instax mini LiPlay+」は、従来の「instax mini LiPlay」の上位モデルとして位置付けられる。最大の特徴は、instaxシリーズ初となるセルフィーカメラの搭載だ。

セルフィーカメラ。本体操作面の上部に配意された

製品のメインターゲットは20代後半から30代に設定。富士フイルムの高井隆一郎氏は、この年代をターゲットにした理由について「ライフステージが上がってきて、今まで学生時代にわいわい楽しんでいたところから、少し内面に考えを向けてくる。目の前にある家族や友人を大切に思う考えが高まってくる傾向がある」と説明。さらに「1人旅など1人の時間を大切にする意識も高まる。ユーザーインタビューでは、従来のミラーでは1人でセルフィーを撮っているのが恥ずかしいという声もあり、より自然にセルフィーが撮れるようインカメラを搭載した」と開発の背景を語った。

ほかの機種へのセルフィーカメラ搭載について「セルフィーカメラを搭載するとコストも上がるため、すべてのハイブリッドカメラに搭載するのではなく、メインターゲットが満足する特徴や機能を考えながら追加機能を検討していく」とも説明した。

商品企画担当の髙橋みゆき氏はカメラ本体の特徴について「LiPlayの上位モデルとして高級感のあるエレガントなデザインを目指した」と言及。シャッターボタンやレンズリングにはメタリック素材を採用し、ボディ表面は細かいテクスチャーの入った滑らかな質感としている。背面には3型のディスプレイと、スムーズな操作性を実現する回転式ダイヤルを搭載した。

商品企画担当の髙橋みゆき氏

左上がシャッターボタン。レンズリングにもメタリック素材を採用した

背面部／3型のディスプレイを搭載する

新機能として「Layered Photo Mode」を搭載。セルフィーカメラで撮影した自撮り画像とメインカメラで撮影した背景画像を重ねてプリントできる。髙橋氏は「例えば、人物と撮影した場所の思い出を1枚のチェキプリントに詰め込んで形に残せる」と機能の特徴を説明した。

Layered Photo Mode／前後のカットを重ねて印刷できる

また、最大10枚の音付き画像とBGMを組み合わせて動画を作成する「instax Sound Album」機能も新たに追加された。髙橋氏によると「撮影した時のたくさんの思い出を音声を聞きながら楽しく振り返ることができる」という。作成した動画はQRコードとしてプリントに印刷され、スマートフォンで読み込むことで再生やダウンロードが可能となる。

instax Sound Album／チェキのQRコードを読み取ると最大10枚の音付き画像とBGMを組み合わせた動画が再生できる

広瀬すずさんと福田麻貴さんが新機能を体験

発表会には女優の広瀬すずさんと、お笑いコンビ3時のヒロインの福田麻貴さんがゲスト出演。実際に新製品を使用してスペインをテーマにした撮影を披露した。

「instax mini LiPlay+」を手にする広瀬すずさん（左）と福田麻貴さん（右）。それぞれサンドベージュとミッドナイトブルーのカラーを持参して登場した

広瀬さんが行きたいというスペインをテーマにした背景が用意された

セルフィーカメラを使って撮影する広瀬さんと福田さん。「構図が決めやすい」とのこと

広瀬さんは新機能について「2枚の画像を重ねて使えるっていうのは、すごく新しくて。思った以上にスペインですね」と驚きの表情を見せた。福田さんは「セルフィーカメラで構図が決めやすい。このチェキのずっとある良さと、最新の機能が合わさって、本当に簡単にすごくエモい写真が撮れるようになった」と評価した。

Layered Photo Modeを体験する広瀬さんと福田さん

新機能を実際に操作しながら撮影体験を楽しむ2人。「何の苦労もなく撮影できた」と福田さん

セルフィーカメラとメインカメラで撮影した2枚の画像を重ね合わせたチェキプリント

新機能の「instax Sound Album」についても、広瀬さんは「何も考えずに撮ったのに、おしゃれなものになってすごくお気に入り」、福田さんは「自分のただの1日が、実はすごく素敵な1日だったんだなと気づかされた」とそれぞれ感想を語った。

発表会の最後には、福田さんから広瀬さんへのサプライズプレゼントも用意。音声録音機能を使って「ずっとおめでとう」というメッセージが込められたチェキが贈られ、会場を和ませた。

福田さんから広瀬さんへのサプライズプレゼント。音声録音機能を使って「すずちゃんおめでとう」のメッセージが込められたチェキが贈呈された

任天堂コラボアプリに新機能追加／限定のinstax mini Link 3も発売

同時に、任天堂との協業プロモーション第3弾として、Nintendo Switch対応アプリ「instax mini Link」を10月30日（水）にメジャーバージョンアップすることも発表。新機能として「instax AiR Studio」と「Click to Collage」を搭載し、スーパーマリオブラザーズの世界観を活用した撮影体験を提供する。

instax AiR Studio：スマートフォン画面上のAR空間にスーパーマリオブラザーズのゴールポールやハテナブロックなどを立体的に配置して撮影できる機能。まるで自分がスーパーマリオの世界に飛び込んだかのような写真を撮影し、チェキプリントにできる

Click to Collage：カウントダウンに合わせて最大6枚のフォトブース風撮影を楽しめる機能。ランダムに登場するマリオシリーズのキャラクターやアイテムに合わせて次々とポーズを取り、撮影した写真の中から選んでコラージュプリントを作成する

バージョンアップに合わせて、スーパーマリオブラザーズのはてなブロックをデザインをしたシリコンケースが付属する「instax mini Link 3」も11月7日（金）に数量限定で発売する。実勢価格は2万3100円前後。