万博ベルギー館の料理、食べられる店 「万博は終わっても、本場の味は続きます」…店舗を紹介【一覧】
大阪・関西万博のベルギーパビリオンのレストラン「Revive」は、株式会アクアプランネットが手がけていた。
【写真】万博ベルギー館のレストラン「Revive」
「Revive」は、本場のベルギー料理やビール、ワッフルなどが人気だった。「開催期間中は、多くのお客様にご来店いただき、誠にありがとうございました。ご来訪いただきましたすべての皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝。
その上で「万博は終わっても、本場の味は続きます。ベルギーパビリオンレストラン Reviveと同じくアクアプランネットが運営を手がけるBelgian Brasserie Courtでは、SNSでも大好評のReviveと同じメニューをお楽しみいただけます」と案内し、東京・大阪の店舗を紹介している。
■店舗一覧（公式サイトより）
東京 丸の内 ベルジアン ブラッスリー コート アントワープ セントラル
東京 大手町 ベルジアン ブラッスリー コート ゲント
東京 品川 ベルジアン ブラッスリー コート ルーヴェン
東京 溜池山王 ベルジアン ブラッスリー コート アントワープ ポート
大阪 梅田 ベルジアン ブラッスリー コート アントワープシックス
大阪 淀屋橋 ベルジアン ブラッスリー コート バレル
