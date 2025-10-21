福岡県の私立保育園で、保育士による虐待などの不適切保育が発覚しました。園によると、14人いた保育士のうち10人が関与していたということです。

■園長が防犯カメラで虐待発見、市に通報

“子どもの笑顔を一番に”考えているはずの保育園で、26件の虐待や不適切保育が発覚したのです。

福岡県田川市にある私立保育園。保育園の園長は今年8月、防犯カメラで保育士が園児をたたく様子を見つけ、市に通報しました。

その後、県や市が防犯カメラを確認したところ、複数の保育士による虐待などが認められたということです。

福岡県などの発表によると、1人の保育士は運動会の練習中などで園児が指示に従わないことや、うまくできないことを理由に、殴ったりたたいたりしたといいます。

頬をつねる、服を強く引っ張るなどの行為も繰り返しあったということです。

■19か所に防犯カメラがあっても…多数の虐待

また、ほかの保育士は…。

昼食の時間、食べるのが遅い園児に対し、園児が嫌がっているにもかかわらず強引に食べ物を口に押し込む行為を繰り返していました。園児が食べきれず吐いてしまっても、激しく叱責。

それらの虐待行為を目の前で確認しながらも放置していた、さらに別の保育士もいたということです。

保育園のホームページには19か所の防犯カメラの設置が載っていましたが、その中でも行われていた、複数の保育士による多数の虐待。

その数は約3週間で26件におよび、園に勤める保育士14人のうち10人が関与していました。そのうち2人はすでに懲戒解雇されています。

園長は、今年8月の発覚まで気がつかなかったと話しているということです。

県と市は、来月20日までに保育園に改善報告を求め、年に1度行われる監査の見直しを検討したいとしています。

■埼玉県でも保育士が…保育園に侵入し火をつけたか

保育園をめぐっては、ほかにも…。

21日に送検された、保育士の今成沙弥香容疑者（31）。今成容疑者は、自身が勤務する埼玉県松伏町の保育園に侵入し、火をつけた疑いがもたれています。

近隣住民から通報

「外を見たら保育園の2階からオレンジ色の光が見えた」

警察などによると、近隣住民から通報があったのは今月18日の午後10時半頃。消防が駆けつけると、2階建て保育園の1階職員室と2階図書室のカーペットの一部が焼けていたといいます。

火事の翌日には、警察がカーペットのようなものをくまなく調べている様子も見られました。

警察が駆けつけたときには、正面玄関のドアのカギは開いた状態で、防犯カメラに不審な人物が映っていたことから、捜査していたということです。

放火はわずか数分の間に行われたとみられていて、計画性がうかがわれるといいます。

この保育園に10年以上勤務していたという今成容疑者。「人間関係に嫌気が差した。火をつけたのに間違いない」と容疑を認めていて、警察は職員間でのトラブルなどについても詳しく調べています。