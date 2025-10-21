ギネス認定“花火”の美しい写真がわずか1日で撤去…理由は“1件のクレーム”「写真家のPRにつながる行為」　写真家は「残念」　千葉・市川市

江戸川の夜空に浮かび上がるのは、まるで“光の富士山”。

その上空を次々と打ち上がる花火が照らします。

2025年8月に開催された「千葉県市川市民納涼花火大会」。この花火が「最も高い山型の仕掛け花火」として、ギネス世界記録に認定されました。

ギネスの快挙を祝し、市川市は認定証とともに花火の写真を市役所に展示しました。

“ギネス認定花火”を写真で収めたのは、プロ写真家「Shun Shirai」さん。

市から依頼を受け、ボランティアで花火を撮影しました。

ところが、ギネス記録の記念として展示された写真を市川市はわずか1日で撤去。

写真を撮影したShun Shiraiさん：

8日に展示を始めて9日、翌日にクレームが入って市が撤去した。クレームは伺っている限り1件だと聞いてます。

市によると、市民から寄せられた1件のクレームを受け、わずか1日で写真を撤去。

代わりに市の職員が撮影した写真に差し替えました。

クレーム内容は「公の施設でプロの写真家のPRの促進につながるような行為を行うのは良くないのではないか」というもの。

Shiraiさんは展示前、事前に許可を取り、撮影者名を記載したといいます。

写真を撮影したShun Shiraiさん：

偽造防止とか著作権の観点からも必要なこと。突然1人のクレームでなくなってしまったっていうのは残念。

市民はどう感じているのか、街で話を聞くと「全然売名とは1ミリも感じてはなかった。市役所さん、しょうがないのかな、1人その意見があるのであれば」といった声が聞かれました。

市川市は「今後、市民などが撮影した写真を含めて公募し、Shun Shiraiさんの写真も含めた“ギネス世界記録記念写真展”を開催する予定」としています。