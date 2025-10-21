ÎÓ ÏÂ´õ¡¢Ã±ÆÈ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê
DOBERMAN INFINITY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¤¬¡¢Í½Ìó³«»Ï¤·¤ÆÄø¤Ê¤¯Á´¸ø±é´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤¬12·î24Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
º£²óÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤È2·î5Æü(ÌÚ)Åìµþ¤Î LINE CUBE SHIBUYA¤Î2²ñ¾ì¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¡¢10·î24Æü(¶â)15»þ¤è¤êDOBERMAN INFINITY¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëWe are D.I Àè¹ÔÃêÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎÓ ÏÂ´õ¼«¿È¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤Ã¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤â°ìÉô¸ø³«¡£º£ºî¤ÏÁ´3·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ìÁ´¸ø±é´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2024 ¡ÈI¡É¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¿·¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÎÓ ÏÂ´õ¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìËç¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
2nd Album¡Øto¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å) È¯Çä
Í½Ìó¡§https://ldh.lnk.to/to_pkg
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û(CD +Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10291/B
²Á³Ê¡§\6,930(ÀÇ¹þ) \6,300(ÀÇÈ´)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û(CD +DVD)
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10292/B
²Á³Ê¡§\6,930(ÀÇ¹þ) \6,300(ÀÇÈ´)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û(CD )
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10293
²Á³Ê¡§\3,520(ÀÇ¹þ) \3,200(ÀÇÈ´)
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÒCD¡Ó
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ÒBlu-ray/DVD¡Ó
ÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2024 ¡ÈI¡É LIVE VIDEO
¡¦ÈÆÍÑÆÃÅµ
A4¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦Ë¡¿ÍÆÃÅµ
LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP
¡¡³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¡ÃêÁªÆÃÅµ¡§¡ØÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡Ù½ª±é¸å¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É»£±Æ²ñ¤Ë¡Ú³Æ²ñ¾ìºÇÂç5Ì¾ÍÍ¡Û¤´¾·ÂÔ
TOWER RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (Çó²¡¤·»ÅÍÍ)
HMV¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä
¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35889/
¡Îºë¶Ì¡ÏÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
2025/11/13(ÌÚ) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡Î°¦ÃÎ¡ÏNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2025/11/29(ÅÚ) ³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
¡ÎÂçºå¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025/12/25(ÌÚ) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡ÔÄÉ²Ã¸ø±é¡Õ
¡ÎÊ¡²¬¡ÏÊ¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
2026/1/17(ÅÚ) ³«¾ì15:45 / ³«±é16:00
¡ÎÅìµþ¡ÏLINE CUBE SHIBUYA
2026/2/5(ÌÚ) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok