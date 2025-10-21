ホロライブ・不知火フレア、手作り漬物のレシピを公開し反響「これは無限に食べれそう」
「ホロライブ」所属のVTuber・不知火フレアさんが、21日までにエックスのサブアカウントを更新。自身で作った料理とレシピを公開し「美味しそう」と反響が集まっている。
【写真】不知火フレアさん手作りの漬物が超美味しそう
フレアさんが「なんか床で寝て若干体調悪くなったけど寝落ちする前に初めて作ったきゅうりのわさび漬けめっちゃ美味しくできてた」とし公開したのは、お手製のきゅうりのわさび漬けの写真。
この投稿に返信する形で詳細な材料も記載しており「ジップロックとかアイラップに全部入れてしっかり揉み込んで空気抜いたら1時間〜5時間くらい冷蔵庫いれて出てきた水分の1/3くらい捨てて完成」と調理法まで解説している。
さらに、別の投稿では「時間は割と適当だけどいっぱいつけるとその分味が染みる感じがしたよ 人の作り方とかみたら1時間くらいでもよさそうなので1時間からはお好みで作りたい方いたらお試しあれ〜」とワンポイントアドバイスもあった。
彼女のお手製料理を見たファンからは「いい感じの漬け色になってて美味しそう」「美味しいそう！下さい」「テカテカのきゅうりがめちゃめちゃ美味しそう」「これは無限に食べれそうね」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「ぷれあ」エックス（＠fuu_tan_sub）
【写真】不知火フレアさん手作りの漬物が超美味しそう
フレアさんが「なんか床で寝て若干体調悪くなったけど寝落ちする前に初めて作ったきゅうりのわさび漬けめっちゃ美味しくできてた」とし公開したのは、お手製のきゅうりのわさび漬けの写真。
この投稿に返信する形で詳細な材料も記載しており「ジップロックとかアイラップに全部入れてしっかり揉み込んで空気抜いたら1時間〜5時間くらい冷蔵庫いれて出てきた水分の1/3くらい捨てて完成」と調理法まで解説している。
彼女のお手製料理を見たファンからは「いい感じの漬け色になってて美味しそう」「美味しいそう！下さい」「テカテカのきゅうりがめちゃめちゃ美味しそう」「これは無限に食べれそうね」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「ぷれあ」エックス（＠fuu_tan_sub）