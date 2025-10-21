金子賢、バキバキに鍛えられた肉体がカッコいい　※「金子賢」インスタグラム

　俳優の金子賢が、21日までにインスタグラムを更新。仕上がりまくったカッコいい肉体を写した近影に「カッコいい」の声が相次いでいる。

【写真】金子賢の彫刻のような肉体

　フィットネスモデルとしても活動し、インスタグラムでは度々鍛え上げられた身体を公開している金子。今回の投稿では「本日49歳なりました。50歳へのリーチですな　特に何もないけど、とにかく頑張って生きて行きます　この歳になると今後死ぬほど働くのかそれとも楽しく生きていくのか考えるなぁ多分働くんだろうけどw　全力でやれるのも10年くらいでしょう　振り返ってやり残さないよう進んで行こう」とつづり、49歳になったことを報告。

　一緒に投稿された写真には、筋骨隆々の金子がビーチで佇む姿が収められており、鍛えられた筋肉は彫刻のように美しい。

　コメント欄にはファンから「誕生日おめでとうございます」「若い」「カッコよすぎです！」「昔も今もずーっと憧れの存在です」などの声が寄せられている。

引用：「金子賢」インスタグラム（＠kenken1019）