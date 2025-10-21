ラブリ、1番下のイケメン弟を顔出し公開「幼少期から美形」「最強遺伝子」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】モデルのラブリが20日、自身のInstagramを更新。弟の幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ラブリ、イケメン弟のお茶目な幼少期ショット披露
ラブリは「Happy birthday、my baby brother 22」と弟・颯の誕生日を報告。「物心ついた時に姉兄は東京で兄弟らしい時間を過ごせなかったけど」と颯の兄・GENERATIONSの白濱亜嵐について触れつつ、「だからこそ話せちゃうこともあったりなかったり、姉が勝手にあると思っていたりと結局のところ離れているからこそ姉兄を上手に手のひらで転がしている感じ、好きです」と颯への愛をつづった。
また、「いつまでも愛されてしまう白濱家の癒しポジション、可愛い可愛い可愛い颯ちゃんでいてください」と記し、幼少期の颯がチューイングガムを膨らませるお茶目な1枚を添えている。
この投稿を受け、ファンからは「幼少期から美形」「最強遺伝子」「姉弟愛伝わる」「ラブリちゃんと雰囲気似てる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ラブリ、イケメン弟のお茶目な幼少期ショット披露
◆ラブリ、弟を顔出し公開
ラブリは「Happy birthday、my baby brother 22」と弟・颯の誕生日を報告。「物心ついた時に姉兄は東京で兄弟らしい時間を過ごせなかったけど」と颯の兄・GENERATIONSの白濱亜嵐について触れつつ、「だからこそ話せちゃうこともあったりなかったり、姉が勝手にあると思っていたりと結局のところ離れているからこそ姉兄を上手に手のひらで転がしている感じ、好きです」と颯への愛をつづった。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「幼少期から美形」「最強遺伝子」「姉弟愛伝わる」「ラブリちゃんと雰囲気似てる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】